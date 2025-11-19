В Казахстане впервые создана академия IT-архитекторов
Центр поддержки цифрового правительства при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития объявил о запуске Академии IT-архитекторов - новой образовательной инициативы, направленной на развитие архитектурных компетенций специалистов цифрового государства, передаёт BAQ.KZ.
В условиях ускоренной цифровизации и активного внедрения искусственного интеллекта одним из ключевых вызовов остаётся фрагментарность и дублирование IT-систем. Сегодня важно, чтобы государственные цифровые решения были удобными, интегрированными и масштабируемыми, а архитектура строилась на принципах переиспользования готовых модулей и технологической совместимости.
Академия IT-архитекторов станет практической площадкой, где специалисты будут учиться видеть IT как единую систему - от идеи до архитектуры и внедрения искусственного интеллекта.
Старт обучения в декабре 2025 года. Для участников первого потока обучение бесплатное. Приём заявок открыт с 20 ноября по 15 декабря 2025 года на сайте govtec.kz.
"Создание Академии IT-архитекторов - это инвестиция в качество цифровых решений. Мы формируем новое поколение специалистов, способных проектировать цифровые сервисы, исходя из потребностей граждан и принципов единой архитектуры. Сегодня цифровая трансформация включает в себя не только технологии, но и мышление, ориентированное на системность и клиента", - отметил Генеральный директор ЦПЦП Бахтияр Мухаметкалиев.
