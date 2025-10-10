В Казахстане впервые установят единые межремонтные сроки для автодорог
АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ) готовит проект Ведомственных нормативов "Назначение межремонтных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог, в том числе обстановки пути после строительства, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта", передает BAQ.KZ.
Документ впервые закрепит единые и обязательные сроки проведения ремонтов для всех видов дорожных работ и элементов обстановки пути. Он будет распространяться на дороги республиканского и регионального значения и станет обязательным для применения всеми подрядными организациями.
До настоящего времени в дорожном строительстве отсутствовали единые требования к гарантийным срокам: параметры определялись в каждом контракте отдельно, что создавало правовую и организационную неопределённость. Новый норматив установит обязательные межремонтные сроки и гарантийные периоды по дорожной одежде и элементам обстановки пути после всех видов работ.
"В проект впервые будут включены нормы по долговечности элементов обстановки пути. Например, для бортовых камней, которые ранее нередко заменяли ежегодно из-за отсутствия единых требований, теперь будет установлен гарантийный срок. Это позволит избежать преждевременных замен и оптимизировать использование бюджетных средств", — отметили в КаздорНИИ.
Разработчики уточнили, что при подготовке документа был проведён анализ климатических особенностей Казахстана и сопоставление с практиками Евросоюза, Китая и стран СНГ. Такой подход позволил установить обоснованные нормативные сроки, обеспечив баланс между долговечностью дорог и экономической целесообразностью.
Внедрение новых правил, по словам специалистов, позволит повысить качество автомобильных дорог и снизить бюджетные расходы за счёт исключения необоснованных ремонтов. После утверждения документ получит статус обязательного нормативного акта и станет основой для планирования, заключения контрактов и приёмки выполненных работ по всей стране.
