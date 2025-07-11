В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Отключения будут происходить в разное время.
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С 15 по 18 июля жители Казахстана временно останутся без теле- и радиовещания - на главной телебашне Алматы "Кок-Тобе" будут проводиться внеплановые технические работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".
Работы начнутся уже в понедельник, 15 июля, и продлятся четыре дня. В зависимости от даты, отключения будут происходить в разное время - с раннего утра и до вечера. В этот период будет приостановлено цифровое эфирное вещание ряда популярных телеканалов, в том числе QAZAQSTAN, "Хабар HD", "КТК", "31 канал", QAZSPORT HD, Jibek Joly, "Первый канал Евразия", "Седьмой канал", "Астана ТВ", "МИР" и других. Всего временно отключатся более двух десятков телеканалов, охватывающих самую широкую аудиторию.
Под отключение попадёт и радиодиапазон FM. Временно замолкнут как государственные, так и коммерческие радиостанции - среди них QAZAQ RADIOSY, "Шалқар", Energy FM, Love Radio, Radio Monte Carlo, "Русское радио Азия", "Авторадио Казахстан", Business FM, "Ретро FM Qazaqstan", ASPAN FM и другие.
Представители "Казтелерадио" уверяют, что работы проводятся в рамках профилактики и повышения надёжности оборудования. Жителям Казахстана советуют заранее продумать альтернативные источники новостей и развлечений на период отключения. После завершения технических мероприятий вещание всех телеканалов и радиостанций возобновится в прежнем режиме.
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