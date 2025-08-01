В ночь на 2 августа в Казахстане временно приостановят доступ к ключевым государственным цифровым сервисам, передает BAQ.KZ.

АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) объявило о проведении плановых технических работ, которые продлятся с 02:00 до 06:00 утра. Работы направлены на обеспечение стабильности и безопасности всей цифровой экосистемы, включая портал eGov.kz, приложение eGov Mobile, сервисы e-Otinish, E-license, НУЦ РК и другие системы электронного правительства.

Период выбрали не случайно — в ночное время наблюдается минимальная активность пользователей, что позволит провести обновления с наименьшими неудобствами. Однако НИТ рекомендует казахстанцам заранее завершить важные операции и при необходимости подготовить бумажные версии документов, которые могут понадобиться в период недоступности электронных сервисов.

Временные ограничения также коснутся государственных услуг, доступных через приложения банков и других платформ, подключённых к шлюзу электронного правительства. После завершения работ все сервисы вернутся к штатной работе.