С 16 июля 2025 года в Казахстане вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за сталкинг — незаконное преследование лиц, направленное на установление контакта или выслеживание, вопреки их воле, передает BAQ.KZ.

Новый закон, подписанный Главой государства, вносит изменения в Уголовный кодекс страны, добавив статью 115-1, которая предусматривает наказание за сталкинг.

Сталкинг определяется как действия, которые не сопряжены с насилием, но причиняют существенный вред жертве, включая нарушения права на частную жизнь, психологическое давление или ограничения свободы передвижения. За такие действия теперь предусмотрены штрафы до 200 МРП (минимальных расчетных показателей), общественные работы до 200 часов или арест до 50 суток.

Если сталкинг сопровождается насилием, угрозами или шантажом, а также нарушением неприкосновенности частной жизни, такие деяния будут дополнительно квалифицироваться по другим статьям Уголовного кодекса.

Цель нововведения — защита личной свободы граждан на ранней стадии и создание нетерпимости к агрессивному и насильственному поведению. Важно, что уголовное преследование по статье о сталкинге начинается только в случае реального вреда, причиненного жертве.

Генеральная прокуратура страны призывает граждан быть бдительными и незамедлительно обращаться в органы внутренних дел при возникновении случаев сталкинга, а также напоминает, что действия правоохранительных органов в рамках своей компетенции не подпадают под эту статью.

Введение уголовной ответственности за сталкинг стало частью реализации Концепции "Закон и Порядок", направленной на усиление мер защиты прав и свобод граждан в Казахстане.