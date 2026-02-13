Сейчас в республике уже успешно функционируют 43 объекта гидроэнергетики суммарной установленной мощностью 313 МВт. Только за прошедший 2025 год портфель реализованных проектов пополнился новым объектом в области Жетісу — введена в эксплуатацию «Коринская ГЭС-2» мощностью 26 МВт, передает BAQ.KZ.

По итогам 2025 года объем электроэнергии от объектов ВИЭ составил 8,621 млрд.кВтч, из которых действующие малые и средние ГЭС выработали 1,196 млрд кВт·ч экологически чистой энергии.

До конца 2030 года, согласно заключенным договорам, планируется ввод новых ГЭС общей мощностью порядка 660 МВт.

Для обеспечения прозрачности и привлечения инвесторов Министерство энергетики активно использует механизм аукционных торгов. В частности, в 2025 году на аукционы было выставлено 500 МВт мощностей, предназначенных именно для гидроэнергетических проектов.

Наибольшая концентрация действующих объектов ВИЭ, включая гидростанции, наблюдается в южных и восточных регионах: лидерами являются Жамбылская, Алматинская области и Жетісу.

Реализация намеченных проектов ГЭС позволит не только диверсифицировать энергобаланс Казахстана, но и обеспечить стабильной «зеленой» энергией отдаленные регионы, используя естественный водный потенциал рек.