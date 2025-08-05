В Казахстане ювелирные изделия из золота и драгоценных камней в ближайшем будущем будут не только проходить государственную пробу, но и получать уникальный QR-код. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, переход к цифровой маркировке связан с международными обязательствами Казахстана и направлен на повышение прозрачности и прослеживаемости продукции на рынке.

"Физическая проба остаётся, но будет дополняться цифровой меткой - QR-кодом с так называемым “цифровым хвостом”, который невозможно подделать. Когда продукция находится в обращении, она должна быть маркирована", — пояснил министр.

Процесс внедрения начнётся с пилотного проекта, в рамках которого определят перечень изделий, подлежащих обязательной маркировке, протестируют технологии нанесения QR-кодов и оценят финансовые затраты для участников рынка.

По словам Шаккалиева, цифровая маркировка позволит защитить добросовестных производителей и покупателей от контрафактной продукции и усилит контроль за оборотом драгоценных металлов и камней в стране.