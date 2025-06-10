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В Казахстане введут цифровые профили предприятий для мониторинга трудовых рисков

Сегодня, 10:39
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: BAQ.KZ

В Казахстане разрабатывается модель цифрового профиля предприятий, сообщила министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает BAQ.KZ.

Модель предусматривает комплексное отображение всех параметров, связанных с охраной труда.

"Эта инициатива направлена на введение полного контроля процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию оценки условий на рабочих местах, предоставление средств индивидуальной защиты, реализацию гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях, а также формирование профиля в "Цифровой карте предприятия", - сказала Жакупова на заседании правительства.

Она подчеркнула, что это позволит своевременно выявлять риски, проводить превентивные меры и оперативно реагировать на изменения условий труда.

 

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