В Казахстане введут цифровые профили предприятий для мониторинга трудовых рисков
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В Казахстане разрабатывается модель цифрового профиля предприятий, сообщила министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает BAQ.KZ.
Модель предусматривает комплексное отображение всех параметров, связанных с охраной труда.
"Эта инициатива направлена на введение полного контроля процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию оценки условий на рабочих местах, предоставление средств индивидуальной защиты, реализацию гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях, а также формирование профиля в "Цифровой карте предприятия", - сказала Жакупова на заседании правительства.
Она подчеркнула, что это позволит своевременно выявлять риски, проводить превентивные меры и оперативно реагировать на изменения условий труда.
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