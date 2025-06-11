В Казахстане введён учёт упущенных налогов
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С 15 марта 2025 года в Казахстане вступил в силу обновлённый Бюджетный кодекс, в который включены ключевые изменения в области налогового прогнозирования и администрирования. Эти меры были приняты по итогам государственного аудита и на основании рекомендаций Высшей аудиторской палаты, передает BAQ.KZ.
Среди наиболее значимых нововведений — легализация понятий "налоговый потенциал" и "налоговый разрыв", которые теперь закреплены в законодательстве:
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Налоговый потенциал — это возможная сумма поступлений налогов и других обязательных платежей, включая налоговые расходы и объем ненаблюдаемой экономики.
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Налоговый разрыв — разница между этим потенциалом и фактическими поступлениями в бюджет.
Как пояснили в ВАП, введение этих понятий позволит системно выявлять потери бюджета, связанные с теневой экономикой, неэффективными налоговыми льготами и администрированием.
Расчёт налогового разрыва будет осуществляться по итогам каждого отчетного года — после публикации окончательных макроэкономических показателей Бюро национальной статистики. Полученные данные войдут в Аналитический отчёт о налоговых расходах, который также предусмотрен новым кодексом.
Всего в документ включено семь крупных блоков изменений, направленных на улучшение бюджетного планирования, усиление парламентского контроля и повышение прозрачности в расходовании средств, включая активы Национального фонда.
Эксперты считают, что нововведения создадут основу для более точного прогнозирования доходной части бюджета и помогут сократить объем недополученных налогов.
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