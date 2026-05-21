В Казахстане ввели лицензирование детских лагерей

В Казахстане впервые ввели систему лицензирования детских оздоровительных центров. Новые правила начали действовать с 1 апреля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Лицензии на пять лет

В министерстве пояснили, что лицензии для детских оздоровительных центров будут действовать пять лет. Такой срок выбрали для снижения административной нагрузки и исключения необходимости ежегодного переоформления документов.

Ожидается, что это позволит обеспечить стабильную работу организаций и усилить государственный контроль.

Требования для лагерей

Согласно новым правилам, детские лагеря и оздоровительные центры должны соответствовать единым стандартам по инфраструктуре, медицинскому обслуживанию, кадровому обеспечению и безопасности.

Теперь для получения лицензии организациям необходимо иметь образовательные и оздоровительные программы, квалифицированных педагогов и медицинских работников, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, обязательными станут системы безопасности и соответствие материально-технической базы установленным стандартам.

Ограничить работу нелегальных лагерей

В Министерстве просвещения отметили, что новая система позволит ограничить деятельность неформальных организаций, которые не соответствуют требованиям и нарушают нормы безопасности.

По мнению ведомства, это повысит качество услуг и усилит ответственность организаций, работающих с детьми.

Для подготовки к летнему сезону при акиматах уже созданы межведомственные штабы.

Специальные комиссии проводят предварительную проверку готовности детских оздоровительных центров к открытию сезона, а лицензии оформляют департаменты по обеспечению качества в сфере образования на основании поданных заявок.

