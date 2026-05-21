В Казахстане ввели лицензирование детских лагерей
В Казахстане впервые ввели систему лицензирования детских оздоровительных центров. Новые правила начали действовать с 1 апреля 2026 года, передает BAQ.KZ.
Лицензии на пять лет
В министерстве пояснили, что лицензии для детских оздоровительных центров будут действовать пять лет. Такой срок выбрали для снижения административной нагрузки и исключения необходимости ежегодного переоформления документов.
Ожидается, что это позволит обеспечить стабильную работу организаций и усилить государственный контроль.
Требования для лагерей
Согласно новым правилам, детские лагеря и оздоровительные центры должны соответствовать единым стандартам по инфраструктуре, медицинскому обслуживанию, кадровому обеспечению и безопасности.
Теперь для получения лицензии организациям необходимо иметь образовательные и оздоровительные программы, квалифицированных педагогов и медицинских работников, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Кроме того, обязательными станут системы безопасности и соответствие материально-технической базы установленным стандартам.
Ограничить работу нелегальных лагерей
В Министерстве просвещения отметили, что новая система позволит ограничить деятельность неформальных организаций, которые не соответствуют требованиям и нарушают нормы безопасности.
По мнению ведомства, это повысит качество услуг и усилит ответственность организаций, работающих с детьми.
Для подготовки к летнему сезону при акиматах уже созданы межведомственные штабы.
Специальные комиссии проводят предварительную проверку готовности детских оздоровительных центров к открытию сезона, а лицензии оформляют департаменты по обеспечению качества в сфере образования на основании поданных заявок.
