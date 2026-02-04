Ежегодно в Казахстане актуальной проблемой становится организация летнего отдыха детей, а также обеспечение безопасности и качества услуг детских лагерей на государственном уровне, передает BAQ.KZ.

Как отмечает депутат фракции Respublica Нургуль Тау, после окончания летнего сезона вопрос быстро забывается, хотя он требует постоянного внимания.

По данным 2025 года, в стране функционировали 17 круглогодичных оздоровительных центров, где отдохнули около 19 тысяч детей, из которых только два центра были частными (1,2 тысячи детей). Кроме того, в 192 сезонных лагерях побывали 225 тысяч детей: 120 государственных (141 тысяча детей) и 72 частных (84 тысячи детей). При этом с начала независимости количество детских лагерей сократилось почти в два с половиной раза – с около 500 до нынешнего уровня, что не позволяет охватить отдыхом большинство детей школьного возраста, которых в стране более 4 миллионов.

– Детский лагерь – это не просто сезонная услуга, это вопрос здоровья, безопасности и соблюдения прав ребенка. Мы ожидаем от Правительства конкретного ответа и плана действий по предложенным мерам, — подчеркнула Нургуль Тау в депутатском запросе, направленном заместителю Премьер-Министра и Министру культуры и информации РК Аиде Балаевой.

Депутат предложила ряд конкретных мер для улучшения системы детского отдыха: полное внедрение лицензирования лагерей к лету 2026 года, разработка требований совместно с представителями частного сектора, введение отдельного ОКЭД-кода для лагерей, государственная поддержка частных учреждений (льготные кредиты, финансирование на душу ребёнка, инфраструктурная помощь) и отказ от принципа "минимальной цены" при государственных закупках.