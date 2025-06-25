На пленарном заседании Мажилиса заместитель премьер-министра – министр национальной экономики рассказал о том, как будет рассчитываться тариф за заполнение декларации оператором электронной торговли, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно ратифицируемому протоколу, вводится новая форма таможенной декларации – декларация электронной торговли для физических лиц. Теперь подлежать декларированию будет весь объем онлайн-покупок, вне зависимости от стоимости или веса. Ранее таможенное оформление требовалось только для товаров дороже 200 евро или тяжелее 31 килограмма.

"Сейчас операторы бесплатно помогают гражданам с заполнением деклараций. После ратификации услуга станет платной. Как будет определяться цена? Будет ли она зависеть от стоимости товара? И будет ли сам оператор нести ответственность за точность внесённых данных?", – спросил депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков.

Отвечая на вопросы, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин пояснил, что для покупок в пределах порога 200 евро и 31 килограмм по-прежнему не потребуется оплаты за заполнение декларации. Что касается товаров сверх порога, то тариф за оформление будет устанавливаться на рыночных условиях.

"Планируется, что цена услуги составит около 4-5 тысяч тенге. Она будет в свободном рынке, оператор будет сам ее устанавливать, поэтому дифференциация не предполагается. Поскольку, логично, трудозатраты на заполнение декларации не зависят от стоимости товара", – пояснил Жумангарин.

Что касается ответственности за недостоверное декларирование, то по закону её несёт сам декларант. В случае выявления нарушений предусмотрен штраф в размере 25% от суммы неуплаченных таможенных платежей.