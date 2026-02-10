С 1 февраля 2026 года в Казахстане заработала обязательная цифровая маркировка моторных масел. Каждая канистра получила уникальный код, который можно проверить через специальное приложение. Это решение направлено на борьбу с контрафактом — по оценкам экспертов, до половины масел на рынке могут быть поддельными. Новая система должна защитить двигатели автомобилей, сэкономить деньги водителям и сделать рынок более прозрачным и честным. Но изменятся ли цены и работа автосервисов — главный вопрос для потребителей и бизнеса. Подробнее в материале корреспондента BAQ.kz.

По данным Министерства энергетики РК, цифровая маркировка станет частью масштабной цифровизации топливно-энергетического комплекса страны. Теперь каждая канистра будет отслеживаться на всем пути — от завода до полки магазина.

Через приложение потребитель сможет проверить подлинность масла, а также получить ключевую информацию о продукте: состав, вязкость, объем и наличие декларации соответствия. В ведомстве подчеркивают, что маркировка — это не только защита прав потребителей, но и инструмент формирования честного и безопасного рынка нефтепродуктов.

В Министерстве энергетики отмечают, что цифровые технологии позволяют решать задачи, с которыми традиционные методы контроля справляются плохо или слишком медленно.

Проблема подделок

Автоэксперт Алексей Алексеев напоминает, что проблема контрафакта на рынке моторных масел в Казахстане существует давно и носит системный характер.

"Если посмотреть на историю моторных масел в Казахстане, можно увидеть, как популярные марки BP, Shell и Mobil №1 массово подделывались. Люди теряли доверие к этим брендам и перестали их покупать. Подделки разливались в неизвестных условиях, иногда использовались оригинальные канистры, но с контрафактным содержимым. Все это наносило прямой ущерб двигателю и бюджету автовладельцев. С внедрением цифровой маркировки каждый сможет проверить подлинность конкретной канистры через QR-код или Data Matrix, что минимизирует риски", — рассказывает эксперт.

По его словам, маркировка выгодна не только водителям, но и компаниям, которые страдали от недобросовестной конкуренции.

"Добросовестные компании получают защиту своего бренда, а государство — инструмент для выведения значительной части товарооборота из тени. Конечно, полностью исключить контрафакт невозможно, но если потребители будут проверять продукт через цифровую маркировку, количество подделок сократится значительно. На рынке останется небольшая категория покупателей, ориентированных только на низкую цену, но их число сокращается. В целом система усиливает доверие к сертифицированной продукции и стимулирует честную конкуренцию", — отмечает он.

Алексей Алексеев также перечислил наиболее распространенные ошибки автовладельцев при покупке и использовании моторного масла.

"Самая распространенная ошибка — это покупать масло на обочине у дороги, где никто не может гарантировать качество. Другая ошибка — залить масло, которое не соответствует сезону или марке двигателя, например летнее масло зимой. Молодые водители часто не разбираются в маркировке и ориентируются только на цену. Это может привести к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. С цифровой маркировкой такие ошибки легко избежать: проверяешь канистру через QR-код и видишь всю информацию о продукте", — говорит Алексей Алексеев.

Вырастут ли цены

Один из главных вопросов — повлияет ли новая система на стоимость масел и работу автосервисов. В обществе звучат опасения, что дополнительное регулирование может привести к росту цен и бюрократическим сложностям для СТО.

Однако автоэксперт считает эти опасения преувеличенными.