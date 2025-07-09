В Казахстане стартовал ежегодный республиканский конкурс "Лучший педагог", направленный на поддержку и признание заслуг учителей. Победители получат денежную премию в размере 3,9 миллиона тенге (1000 МРП), передает BAQ.KZ.

По данным Министерства просвещения РК, при определении победителей учитываются:

вклад педагога в развитие образования,

эффективность его работы,

профессиональное мастерство.

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольного, среднего, технического и профессионального образования с не менее 5 лет непрерывного стажа.

Конкурс проходит в три этапа:

Районный/городской уровень — с 8 по 25 июля;

Областной уровень — с 28 июля по 15 августа;

Республиканский этап — с 18 августа по 18 сентября.

Участие полностью цифровизировано: регистрация, подача документов и оценка заявок проходят на портале uzdikustaz-nobd.edu.kz.

Конкурс проводится с 2012 года. За это время звание "Лучший педагог" получили более 700 учителей со всей страны.