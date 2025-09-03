В Казахстане выберут лучших волонтёров года
Заявки принимаются до 21 сентября.
В Казахстане стартовал приём заявок на Международную премию "Волонтёр года", передает BAQ.KZ. Она призвана отметить самых неравнодушных людей и организации, которые своим трудом меняют жизнь общества к лучшему.
Премия учреждена министерством культуры и информации РК и охватывает сразу 15 номинаций: от "лучшей волонтёрской организации" и "лидера корпоративного волонтёрства" до наград за вклад в здравоохранение, защиту окружающей среды, сохранение историко-культурного наследия и помощь при чрезвычайных ситуациях.
Заявки принимаются с 2 по 21 сентября 2025 года на сайте Qazvolunteer.kz. Победители получат признание на международном уровне и станут примером для всего волонтёрского движения страны. Организаторы подчёркивают: конкурс — это не только шанс отметить подвиги добровольцев, но и возможность вдохновить новых участников присоединиться к сообществу. Подробности о правилах участия и необходимых документах доступны на Qazvolunteer.kz и Adilet.kz.
