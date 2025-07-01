С 1 июля 2025 года в Казахстане начали работу кассационные суды — ключевой элемент новой архитектуры судебной системы. Как сообщил на брифинге СЦК член Высшего Судебного Совета Ерлан Айтжанов, по итогам национального конкурса к назначению были рекомендованы 75 судей из 334 претендентов. Эта институциональная мера направлена на повышение прозрачности и эффективности правосудия, передаёт BAQ.KZ.

Новые суды займутся пересмотром дел, по которым уже вынесены вступившие в силу решения. Верховный Суд при этом будет выполнять иную функцию — следить за единообразием практики и рассматривать дела только в исключительных случаях, по представлению судьи или протесту Генерального прокурора.

"Это решение, инициированное Президентом Республики Казахстан, подчеркивает политическую волю государства по совершенствованию правосудия, обеспечению его доступности и укреплению общественного доверия", — отметил Айтжанов.

Отметим, конкурс был объявлен в январе 2025 года и охватывал 87 вакансий в трех направлениях: гражданском, уголовном и административном. Процедура отбора проходила в несколько этапов с применением современных HR-инструментов и всесторонней профессиональной оценки. Рассматривались опыт, этика, репутация и результаты интервью, а также мнение юридического сообщества.

Из 334 кандидатов к конкурсу были допущены 170, и лишь 75 получили рекомендации Совета.

"Создание кассационных судов — это шаг вперёд в развитии судебной системы. Впервые появляется дополнительная инстанция, способная устранять судебные ошибки и повышать качество решений. Отбор судей проходил прозрачно, были выбраны наиболее квалифицированные специалисты со всей страны", — подчеркнул Айтжанов.

По его словам, средний возраст новых судей составил 52 года, при среднем стаже в 20 лет, включая 10 лет в апелляционной инстанции. Женщины составили 65% рекомендованных, девять человек ранее занимали руководящие посты в областных судах, а десять имеют учёные степени. География охвата включает практически все регионы страны, что обеспечит сбалансированное представительство.