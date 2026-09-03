В Казахстане выходит фильм о погибших при исполнении лесниках

В Казахстане 3 сентября в широкий прокат выходит художественный фильм «38. Соңғы нүкте», посвященный работе лесников и тем, кто погиб при исполнении служебного долга. Накануне предпремьерный показ картины посетил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Он отметил, что фильм показывает риски, с которыми лесники сталкиваются во время лесных пожаров.

Во время лесных пожаров именно специалисты этой сферы находятся на передовой. Они защищают не только природу, но и населенные пункты, жизни людей. К сожалению, среди наших коллег есть те, кто погиб при исполнении служебного долга. Этот фильм — дань их памяти и уважения к их труду, — сказал министр.

Сюжет картины разворачивается вокруг лесников, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия. Помимо их работы, в фильме показаны отношения с родными, дружба и решения, которые героям приходится принимать в критической ситуации. Режиссер фильма — Торебек Бейсебаев, продюсер — Нуржигит Хайдар.

Главные роли исполнили Асан Мажит, Арман Уахитов, Алтыншаш Шаяхметова, Толепберген Байсакалов, Асылбек Айтиш, Максат Сабитов и Алмат Сакатов. Фильм снят по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино и Министерства экологии и природных ресурсов. «38. Соңғы нүкте» выходит в широкий прокат с 3 сентября.