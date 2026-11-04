В Казахстане выплаты ветеринарам могут превысить 500 тысяч теңге

В Казахстане планируют усилить социальную поддержку ветеринарных специалистов. С учетом дополнительных выплат и надбавок их совокупный доход может в среднем превысить 500 тысяч теңге. Соответствующие меры предусмотрены новым законопроектом, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Вопрос повышения заработной платы ветеринаров подняла депутат Курултая Ажар Кажыбекова. Она обратила внимание на нехватку кадров в отрасли, особенно в сельской местности.

По словам депутата, молодые специалисты после четырех лет обучения в крупных городах не стремятся возвращаться в села. Основными причинами остаются низкая заработная плата, сложные условия труда и высокая ответственность.

Председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Курултая Республики Казахстан, автор законопроекта Серик Егизбаев сообщил, что сегодня ветеринарные специалисты на районном уровне получают около 220 тысяч теңге. После принятия новых норм их совокупные выплаты с учетом предусмотренных надбавок и других мер поддержки могут в среднем превысить 500 тысяч теңге.

«С учетом всех дополнительных выплат ожидается, что средняя сумма превысит 500 тысяч теңге. Сюда входят надбавки к заработной плате и выплаты при выходе в ежегодный трудовой отпуск», – пояснил Серик Егизбаев.

Еще одной мерой поддержки станет обеспечение ветеринаров специальной одеждой. Сейчас специалисты нередко приобретают ее за собственные средства.

Стоимость летнего комплекта составляет около 78 тысяч теңге, а зимнего превышает 300 тысяч теңге. На обеспечение ветеринарных специалистов спецодеждой планируется выделить порядка 8 миллиардов теңге.

Как отметил Егизбаев, новые меры призваны улучшить условия труда ветеринаров, сократить дефицит кадров и повысить привлекательность работы в сельской местности.