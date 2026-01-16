Министерство по чрезвычайным ситуациям РК внедряет систему экстренного оповещения населения через мобильные устройства с использованием технологии Cell Broadcast. Проект реализуется поэтапно и в первую очередь охватывает 11 регионов, подверженных сейсмической активности, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день информационная система "Mass Alert" уже подключена в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

В ходе работ МЧС совместно с Центром прогнозирования преступных угроз Генеральной прокуратуры выявило, что на ряде мобильных устройств китайских брендов — в том числе Huawei и Xiaomi — функция экстренного оповещения Cell Broadcast по умолчанию отключена в настройках операционной системы. В результате владельцы таких смартфонов могут не получать важные предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Риск неполучения экстренных сообщений также сохраняется для:

iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;

мобильных телефонов, ввезённых в Казахстан без официальной сертификации;

устройств, не зарегистрированных в сетях казахстанских операторов связи;

так называемых "серых" смартфонов, не предназначенных для эксплуатации в РК.

В МЧС отмечают, что на таких устройствах параметры приёма Cell Broadcast могут быть ограничены, отсутствовать либо работать некорректно, что может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим ведомство рекомендует гражданам проверить настройки экстренных оповещений на своих смартфонах, использовать официально ввезённые и зарегистрированные устройства, а также своевременно обновлять операционную систему до актуальной версии.

Работа по повышению надёжности и доступности системы экстренного оповещения населения продолжается совместно с государственными органами и операторами сотовой связи.