В Казахстане выявили проблемы на «Хоргосе»

Сенатор Суиндик Алдашев в депутатском запросе поднял вопрос о системных проблемах приграничного центра «Хоргос». Речь идет об инфраструктурных ограничениях, административных барьерах и неравных условиях для отечественных перевозчиков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, «Хоргос» является одним из ключевых элементов транзитной инфраструктуры Казахстана и играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров в рамках программ «Нурлы жол» и «Один пояс - один путь».

Отметим, по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем, а также объем грузоперевозок достигли рекордных 30 млн тонн.

Выявлены системные барьеры

Несмотря на положительную динамику, в ходе выездного заседания депутатов Сената были выявлены проблемы, которые сдерживают развитие данного направления.

«Считаем необходимым рассмотреть вопросы размещения специального консульского представительства Республики Казахстан в городе Хоргос, а также проработать на межправительственном уровне возможность свободного пересечения границы казахстанскими водителями как с грузом, так и без него», - отметил сенатор.

Суиндик Алдашев считает, что требуется рассмотреть включение Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в перечень пунктов пропуска через госудавнерственную границу, а также инициировать проекты по созданию прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между специальными экономическими зонами Казахстана и Китая.

Он добавил, что реализация данных мер позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку.

По мнению депутата, решение обозначенных вопросов позволит повысить транзитный потенциал страны, обеспечить равные условия для отечественных перевозчиков и укрепить позиции Казахстана как ключевого логистического хаба в регионе.

Проблематика «Хоргоса» остается одной из ключевых для развития транспортной отрасли и требует системных решений на межгосударственном уровне.