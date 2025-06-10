По состоянию на 1 июня 2025 года государственные инспекторы труда Казахстана провели масштабные проверки на 85 предприятиях республики, выявив задолженность по заработной плате перед более чем 2 тысячами работников, передает BAQ.KZ. Общая сумма долга составила 814 млн тенге. Помимо этого, в ходе проверок было выявлено порядка 2,4 тысяч нарушений трудовых прав, что привлекло внимание к необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства в сфере труда.

В ответ на выявленные нарушения руководителям предприятий, допустивших задолженность и нарушения трудовых прав, было выдано 1 588 обязательных предписаний. Кроме того, на нарушителей наложены штрафы общей суммой более 194 млн тенге. Для ускорения решения проблемы были установлены жесткие графики погашения задолженности по заработной плате, что позволило вернуть деньги 1,9 тыс. работникам, выплатив им 677 млн тенге.

Особое внимание Министерства труда и социальной защиты населения РК продолжает уделяться вопросам обеспечения эффективного государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. С начала года было проведено 2 381 проверка, в ходе которых выявлено 2 941 нарушение. Из них 2 428 касались нарушений трудового законодательства, 496 - безопасности и охраны труда, а 17 - занятости населения.

Как результат, более 17,2 тыс. работников получили защиту своих трудовых прав и были обеспечены компенсациями. Министерство подчеркивает, что продолжит усиливать контроль и предпринимать меры для защиты интересов трудящихся по всей стране.