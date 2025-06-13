В Казахстане выявлены десятки финпирамид с ущербом на 12,5 млрд тенге
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Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Только с начала 2025 года были ликвидированы 36 противоправных схем, в которые были вовлечены более 86 тысяч граждан, передаёт BAQ.KZ.
В числе других принятых мер:
- заблокировано свыше 7 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
- закрыто 43 чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч человек;
- завершено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
- обеспечено возмещение ущерба на сумму 12,5 млрд тенге за счёт ареста имущества.
С момента начала активной борьбы с финансовыми пирамидами в 2021 году пресечена деятельность более 100 таких структур. По информации АФМ, 227 организаторов уже осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Для повышения информированности населения запущен телеграм-бот "Baiqa, piramida!", с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
В ведомстве призвали казахстанцев быть особенно внимательными и не вкладывать средства в сомнительные схемы. В случае подозрений на мошенничество необходимо обратиться в территориальные департаменты экономических расследований.
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