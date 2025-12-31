2025 год стал рекордным для Казахстана по темпам развития школьной инфраструктуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

На фоне роста численности детей и увеличения рождаемости в стране зафиксирован кратный рост ввода новых общеобразовательных объектов, что позволило существенно сократить дефицит ученических мест.

Существенную роль в этом процессе сыграл Национальный проект "Келешек мектептері" ("Комфортная школа"), инициированный главой государства. Проект направлен на ликвидацию аварийных школ, устранение трёхсменного обучения и снижение дефицита мест в системе среднего образования. Школы нового формата отличаются увеличенной на 15–20% площадью и уровнем технического оснащения, превышающим показатели типовых зданий прошлых лет в четыре раза. В учебных заведениях предусмотрены кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, залы хореографии, коворкинг-пространства и до четырёх спортивных залов. Вместимость школ варьируется от 300 до 2 500 мест.

Проект реализуется под контролем Министерства просвещения и региональных акиматов. Оператором строительства 208 школ выступает компания Samruk-Kazyna Construction, обеспечившая полный цикл работ от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию. Проект охватывает три мегаполиса и 17 регионов страны, обеспечив 217,3 тыс. ученических мест в одну смену. В результате были устранены семь аварийных школ, закрыты 49 трёхсменных и ликвидирован дефицит мест в 141 школе. Часть объектов уже принимает учеников, остальные готовятся к открытию.

Отдельное внимание уделено развитию сельской инфраструктуры. Около 40% введённых в эксплуатацию школ, или 83 из 208, расположены в сельской местности. Это обеспечило более равный доступ к качественному образованию и способствовало сокращению маятниковой миграции между населёнными пунктами и крупными городами.

Реализация нацпроекта заметно повлияла и на общие показатели строительства. С января по ноябрь 2025 года общая площадь введённых в эксплуатацию общеобразовательных зданий составила рекордные 2,3 млн кв. м, что более чем в пять раз превысило показатель аналогичного периода 2024 года. Фактическая стоимость объектов достигла 1,2 трлн тенге, увеличившись в семь раз по сравнению с прошлым годом.

За 11 месяцев 2025 года в стране были введены в эксплуатацию 202 школы на 195,5 тыс. ученических мест. Таким образом, количество новых школ выросло втрое, а число ученических мест — более чем в пять раз. Наибольший вклад в развитие школьной инфраструктуры внесли Туркестанская область, Астана, Жамбылская и Алматинская области, а также Алматы. Существенные объёмы ввода также зафиксированы в Шымкенте и Акмолинской области.

Эксперты отмечают, что 2025 год стал знаковым для системы среднего образования. За неполный год в эксплуатацию было введено больше новых ученических мест, чем суммарно за 2022–2024 годы. При этом актуальность подобных мер сохраняется высокой, поскольку численность детей в Казахстане продолжает расти. По прогнозам, в ближайшие три года дефицит школьных мест может достичь 400 тыс., в том числе около 28 тыс. — в столице.

Таким образом, Национальный проект "Келешек мектептері" и сопутствующие меры продемонстрировали рекордную динамику развития школьной инфраструктуры, позволив существенно сократить дефицит ученических мест и создать современную образовательную среду для сотен тысяч детей по всей стране.