За прошедшие сутки спасатели МЧС спасли и эвакуировали из снежных заносов 87 человек, из них 6 детей, а также 10 автомашин, передает BAQ.KZ.

Напомним, ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. В областях бушевала метель, был слиьный ветер, гололед и нулевая видимость. Несмотря на предупреждение населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем, спасателям и полицейским все равно пришлось поводить аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы.

– В Карагандинской области ночью на 948-м километре автодороги республиканского значения "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" легковой автомобиль съехал в кювет. В салоне автомобиля находились трое граждан Республики Узбекистан. Спасатели эвакуировали их и доставили в пункт обогрева. Сотрудники МЧС с помощью специальной техники отбуксировали застрявший автомобиль на очищенный участок дороги, – рассказали в МЧС РК.

В области Улытау спасатели МЧС вызволили автомобиль с 8 пассажирами. На трассе "Улытау – Жезказган", в 35 километрах от села Улытау, легковой автомобиль оказался в снежном плену. В салоне находились 8 человек, которые не могли продолжить путь самостоятельно. На помощь незамедлительно прибыли спасатели. Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, транспортное средство было оперативно отбуксировано из снежного заноса на очищенный участок дороги. Пассажиры смогли продолжить свой путь.

В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли людей из снежного плена. Вблизи села Ы. Алтынсарина Целиноградского района спасатели эвакуировали двух человек из легкового автомобиля, застрявшего в снежном перемёте, и доставили их на ближайший пост полиции. В медицинской помощи спасённые не нуждались.

В Алматинской области спасатели вызволили из грязи карету скорой помощи. Вблизи села Копа медики спешили на вызов к пациенту, но путь им преградило бездорожье. Машина скорой помощи намертво застряла в грязевой массе. На помощь оперативно прибыли спасатели МЧС. Слаженно и профессионально они отбуксировали карету скорой помощи на очищенный и безопасный участок дороги, обеспечив дальнейшее следование медиков к пациенту.

– В Актюбинской области спасатели осуществили экстренную транспортировку граждан из-за закрытия дорог. Спасатели при сопровождении сотрудников патрульной полиции организовали безопасную транспортировку граждан по маршруту "Актобе – Бестамак – Алга". В ходе мероприятия всего было доставлено 45 человек. Из них 31 человек доставлен и высажен в населённом пункте Бестамак, а 14 человек – в город Алга, – сообщили в МЧС.

В 15 километрах от села Аккудук Хромтауского района две легковые машины оказались в ловушке: мощный снежный занос заблокировал дорогу, лишив водителей возможности двигаться дальше. На помощь незамедлительно выехали спасатели МЧС. Пробившись к месту на высокопроходимой технике, спасатели эвакуировали троих человек. Благодаря оперативности сотрудников ДЧС, люди были в кратчайшие сроки доставлены в город Хромтау.

В Алгинском районе силы МЧС оперативно эвакуировали 11 человек, включая 3 детей, из снежного заноса. Эвакуация была проведена с использованием высокопроходимой техники и завершилась успешно. Все эвакуированные были доставлены в село Есет Батыр.

В Костанайской области спасатели оказали помощь пассажирам неисправного авто и успешно завершились поиски пропавших мужчин. На 5-м километре от села Октябрьское, на трассе республиканского значения "Астана-Костанай", произошла вынужденная остановка. Пассажирский автомобиль вышел из строя, оставив 13 человек на обочине. На помощь оперативно прибыли спасатели МЧС. К спасательной операции присоединился и местный житель. Совместными усилиями 13 пассажиров были эвакуированы и благополучно доставлены в город Тобыл.

В Амангельдинском районе завершились поиски двух мужчин 1985 года рождения, пропавших в степной местности. 9 февраля около 12:00 мужчины выехали из села Амангельды в сторону местности села Шоптиколь зимовка "Мукыр", на легковом автомобиле для поиска скота. Спустя время связь с ними была утеряна — сотовые телефоны находились вне зоны действия сети, а их местонахождение оставалось неизвестным. На поисковые мероприятия оперативно были направлены силы и средства ДЧС, сотрудники полиции, а также местные жители. Силами спасателей пропавшие обнаружены в 45 км от с.Амангельды местность "Тәттімбет".