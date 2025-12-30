В Казахстане за 11 месяцев 2025 года эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний остаётся стабильной, при этом по ряду инфекций отмечено значительное снижение заболеваемости, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в республике не зарегистрированы случаи по 19 инфекционным заболеваниям, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит и брюшной тиф.

"Отмечается снижение заболеваемости по 36 инфекциям. Так, уровень кори снизился в 9,2 раза, коклюша — в 7,9 раза, вирусного гепатита А — в 2,5 раза, коронавирусной инфекции — в два раза, острых кишечных инфекций — на 5,1 процента", — сообщили в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что с сентября 2024 года в стране внедрена вакцинация девочек в возрасте 11–13 лет против вируса папилломы человека. На сегодняшний день проведено более 280 тысяч прививок. В перспективе планируется введение вакцинации и для мальчиков 11 лет.

Кроме того, в стране усилена работа по борьбе с антибиотикорезистентностью и профилактике внутрибольничных инфекций. Расширен дозорный эпиднадзор за устойчивостью к антибиотикам, который уже внедрён в 25 медицинских организациях. Также созданы школы передового опыта по инфекционному контролю на базе медицинских центров в Астане и Алматы.