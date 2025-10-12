По информации местных исполнительных органов заготовлено 24,9 млн тонн сена (101,5% от плана), 1,9 млн тонн сенажа (112,5%), 3,2 млн тонн концентрированных кормов (56,8%), 2 млн тонн силоса (97,0%), 4,1 млн тонн соломы (88,6%), передаёт BAQ.KZ.

Активная работа отмечена в Северо-Казахстанской области (125%), Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и г. Шымкент (100%).

Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

В целом обстановка по кормообеспеченности в республике стабильная.