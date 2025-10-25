По данным местных исполнительных органов заготовлено 37,8 млн тонн кормов всех видов: 25,0 млн тонн сена (101,9%), 1,9 млн тонн сенажа (112,9%), 3,9 млн тонн концентрированных кормов (71,7%), 2,0 млн тонн силоса (102,3%), 4,8 млн тонн соломы (101,7%), передаёт BAQ.KZ.

Наиболее высокие показатели по выполнению планов отмечены в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях, Ұлытау и Жетісу.

Указанные объёмы заготовленных кормов позволяют обеспечить благоприятное прохождение зимовки скота 2025–2026 годов, а также создать необходимый запас для стабильного обеспечения животноводческих хозяйств кормами.