В Казахстане замедлился рост цен на социальные продукты
Текущая динамика показывает, что рост цен на продукты постепенно замедляется
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане отмечается заметное замедление роста цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.kz.
По данным Министерство торговли и интеграции РК, в марте индекс роста цен составил 0,3%. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года он достигал 0,9%.
В целом за первый квартал цены выросли на 1,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,8%. Таким образом, темпы роста снизились примерно в три раза.
Что происходит с ценами
Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте овощей.
В частности, подешевели:
- капуста — на 1,9%
- помидоры — на 2,6%
- лук — на 10,9%
- огурцы — на 22,6%
С начала года цены на огурцы снизились более чем на 31%.
Как формируется статистика
Мониторинг цен ведtтся более чем на 12 тысячах торговых объектов по всей стране.
Официальная статистика рассчитывается по международной методологии и охватывает 537 товаров и услуг.
В системе внутренней торговли задействовано порядка 760 тысяч предпринимателей, из которых более 300 тысяч занимаются реализацией продуктов питания.
Текущая динамика показывает, что рост цен на продукты постепенно замедляется. Это может свидетельствовать о стабилизации ситуации на потребительском рынке.
