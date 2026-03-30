В Казахстане отмечается заметное замедление роста цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.kz.

По данным Министерство торговли и интеграции РК, в марте индекс роста цен составил 0,3%. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года он достигал 0,9%.

В целом за первый квартал цены выросли на 1,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,8%. Таким образом, темпы роста снизились примерно в три раза.

Что происходит с ценами

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте овощей.

В частности, подешевели:

капуста — на 1,9%

помидоры — на 2,6%

лук — на 10,9%

огурцы — на 22,6%

С начала года цены на огурцы снизились более чем на 31%.

Как формируется статистика

Мониторинг цен ведtтся более чем на 12 тысячах торговых объектов по всей стране.

Официальная статистика рассчитывается по международной методологии и охватывает 537 товаров и услуг.

В системе внутренней торговли задействовано порядка 760 тысяч предпринимателей, из которых более 300 тысяч занимаются реализацией продуктов питания.

Текущая динамика показывает, что рост цен на продукты постепенно замедляется. Это может свидетельствовать о стабилизации ситуации на потребительском рынке.