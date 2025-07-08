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В Казахстане запускают контроль за скотом в режиме онлайн

Изменения представили в Правительстве

Сегодня, 13:19
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pixabay Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: pixabay

На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил комплексный подход к цифровой трансформации животноводства с акцентом на стандарты animal welfare, передает BAQ.KZ.

"Решение позволяет фермерам и аграрным компаниям в режиме онлайн отслеживать состояние животных и своевременно предотвращать их падёж от заболеваний. Система включает в себя датчики, которые показывают: анализ пищевой активности; общую физическую активность; температуру тела; ускорение и активность животного. Решение также закладывает основу для цифровизации ветеринарной службы, оцифровки процессов целевого финансирования и страхования животноводства для финансовых организаций и государственных структур. На сегодняшний день система уже внедрена и успешно функционирует в трех регионах страны", - сказал министр.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что эти меры способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны.

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