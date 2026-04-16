В Казахстане планируется внедрение новой комплексной системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями, которая объединит сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. Об этом на заседании в Мажилисе сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра, ключевая цель законопроекта — формирование единого подхода к раннему выявлению и оказанию помощи детям.

"Будет введен единый стандарт раннего выявления и ранней поддержки", – отметила Шынар Акпарова.

Объединение систем и цифровая платформа

Законопроект предусматривает интеграцию трех ключевых сфер — образования, здравоохранения и социальной защиты — в единую систему.

Для этого планируется создание интегрированного цифрового модуля, который объединит данные различных ведомств и позволит автоматизировать процессы оказания комплексной поддержки детям и их семьям.

Также предусмотрено развитие служб раннего вмешательства на базе специальных организаций образования, центров социального обслуживания и организаций первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, система будет предусматривать предоставление родителям необходимой информации в проактивном формате.

Расширение полномочий и контроль качества

Документ расширяет полномочия местных исполнительных органов. Теперь они будут отвечать за развитие системы раннего выявления, кадровое обеспечение и развитие инфраструктуры.

Отдельным нововведением станет лицензирование организаций, оказывающих психолого-педагогическую поддержку. Введение этой нормы запланировано с 2028 года.

По словам Шынар Акпаровой, это позволит усилить контроль качества услуг и обеспечить безопасность детей.

Подготовка кадров и новые возможности

В рамках реформы также планируется усиление подготовки педагогических кадров. Воспитатели, учителя начальных классов и педагоги-психологи смогут проходить дополнительное обучение по специальной педагогике.

Кроме того, предусмотрено обеспечение детей с ограниченной мобильностью техническими средствами поддержки.

Также будет разработан специальный перечень профессий для детей с особыми образовательными потребностями в системе технического и профессионального образования, что позволит повысить их адаптацию к рынку труда.

В целом, новый законопроект направлен на создание единой, цифровой и комплексной системы раннего выявления и поддержки детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане.

