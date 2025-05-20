В Казахстане запускают производство мебели из мусора
В Казахстане начали производить мебель из переработанного пластика и песка.
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В Казахстане стартовал уникальный экологический проект по производству садово-парковой мебели из отходов. АО "Жасыл даму" объявило о поддержке инициативы компании ТОО "ECOMAF", которая перерабатывает пластиковые отходы в устойчивую продукцию для городской среды, передает BAQ.KZ.
На модернизацию завода выделено 377,9 млн тенге. Предприятие, действующее с 2020 года, первой в стране внедрило технологию изготовления изделий из смеси 30% переработанного пластика и 70% песка.
Среди преимуществ продукции:
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прочность, сравнимая с камнем;
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устойчивость к влаге, морозам и жаре (от -60 до +70 °C);
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антивандальные и экологически безопасные свойства;
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долгий срок службы без коррозии и гниения.
Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 100 тонн пластиковых отходов в год, превращая их в полезную городскую инфраструктуру — скамейки, урны, элементы благоустройства.
"Поддержка таких предприятий, как ECOMAF, — это не просто борьба с отходами, это шаг к формированию ответственного производства и устойчивых городов", — отметили в АО "Жасыл даму".
Модернизация позволит увеличить переработку, улучшить качество продукции и расширить поставки по регионам Казахстана. Проект также соответствует курсу страны на внедрение циркулярной экономики и "зеленые" инновации.
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