В Казахстане стартовал уникальный экологический проект по производству садово-парковой мебели из отходов. АО "Жасыл даму" объявило о поддержке инициативы компании ТОО "ECOMAF", которая перерабатывает пластиковые отходы в устойчивую продукцию для городской среды, передает BAQ.KZ.

На модернизацию завода выделено 377,9 млн тенге. Предприятие, действующее с 2020 года, первой в стране внедрило технологию изготовления изделий из смеси 30% переработанного пластика и 70% песка.

Среди преимуществ продукции:

прочность, сравнимая с камнем;

устойчивость к влаге, морозам и жаре (от -60 до +70 °C);

антивандальные и экологически безопасные свойства;

долгий срок службы без коррозии и гниения.

Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 100 тонн пластиковых отходов в год, превращая их в полезную городскую инфраструктуру — скамейки, урны, элементы благоустройства.

"Поддержка таких предприятий, как ECOMAF, — это не просто борьба с отходами, это шаг к формированию ответственного производства и устойчивых городов", — отметили в АО "Жасыл даму".

Модернизация позволит увеличить переработку, улучшить качество продукции и расширить поставки по регионам Казахстана. Проект также соответствует курсу страны на внедрение циркулярной экономики и "зеленые" инновации.