В Казахстане меняются правила подтверждения статуса отечественного производителя. Власти отказываются от бумажных сертификатов и экспертных заключений в пользу цифровой проверки реального производства. О запуске реестра казахстанских товаропроизводителей и пересмотре всей системы подтверждения отечественного производства вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков сообщил на пресс-встрече с журналистами по итогам года, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, новый реестр станет ключевым цифровым инструментом поддержки отечественных производителей.

"Реестр предусматривает двухэтапную проверку. На первом этапе предприятие проходит цифровую верификацию через ЭЦП и государственные базы данных, где оценивается производственная и финансовая активность. На втором этапе подтверждаются сами технологические операции с применением удаленного мониторинга, а при необходимости и видеонаблюдения. Производители, включенные в систему, будут находиться под постоянным контролем. Важно, что предприятия будут проходить ежеквартальный мониторинг. Это позволит объективно подтверждать статус казахстанского товаропроизводителя и исключить ситуацию, когда компании без реального производства получают доступ к закупкам", — пояснил Олжас Сапарбеков.

В связи с внедрением новой системы все действующие индустриальные сертификаты и сертификаты ST-KZ утратят силу.