Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает внедрение новой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), передает BAQ.KZ со ссылкой на КГД.

С 13 октября 2025 года в App Store и Play Market стало доступно мобильное приложение "Сканирование учетно-контрольных марок КГД МФ РК". Оно разработано в рамках модуля Администрирования подакцизной продукции и предназначено для учета и проверки штрих-кодов учетно-контрольных марок (УКМ), которыми маркируется сертифицированная алкогольная продукция.

Приложение позволяет пользователям — в первую очередь налогоплательщикам — с помощью сканера определять подлинность маркировки и получать подробную информацию о товаре. В случае, если отсканированный штрих-код отсутствует в базе данных системы, пользователь может сообщить в уполномоченный орган о местонахождении сомнительной продукции прямо через мобильное приложение.

Программа доступна для скачивания в официальных маркетах под названием "Сканирование УКМ". Среди доступных функций — регистрация, авторизация и непосредственно сканирование марок.