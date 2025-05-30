В Казахстане запускается пилотный проект единого ваучера на спорт, творчество и дополнительное образование, передает BAQ.KZ.

С 1 июня 2025 года в Казахстане стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера, который позволит родителям выбирать для своих детей спортивные секции, творческие кружки и программы дополнительного образования в единой цифровой системе. Проект охватит города: Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе.

Инициатива направлена на пресечение нарушений и злоупотреблений, которые ранее выявили государственные проверки:

"Массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях — квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в 6 регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие. Данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств", — уточнили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.

Ключевое отличие новой системы — ваучер закрепляется за ребёнком, а не за организацией. Это позволяет семье самостоятельно выбирать и менять секции без потери финансирования. Все организации, подключённые к платформе, обязаны соответствовать строгим требованиям: наличие безопасной инфраструктуры, утверждённых программ и квалифицированного персонала.

Система предусматривает два типа ваучеров:

Целевой ваучер — для государственных учреждений, без очереди;

Универсальный ваучер — для выбора частных и негосударственных секций с учётом возраста ребёнка и социального статуса семьи.

Ежедневная цифровая фиксация посещаемости и прозрачная система расчётов должны устранить коррупционные риски и обеспечить справедливое распределение ресурсов. Платформу внедряют при участии четырёх министерств: культуры и информации, туризма и спорта, цифрового развития и просвещения.

Проект ориентирован на повышение качества, безопасности и прозрачности системы дополнительного образования и гарантирует детям полноценный доступ к развитию вне школьной программы.

В апреле мы писали о том, что пилотный проект ваучеров для детсадов сэкономил бюджету 27 млрд тенге.