Министерство торговли и интеграции РК запустило горячую линию для граждан и бизнеса по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины, передает BAQ.KZ.

Позвонить можно при возникновении проблем с поставками продукции, ростом цен и торговыми надбавками в торговых точках. В ведомстве пояснили, что линия открыта во всех регионах страны и призвана обеспечить оперативную обратную связь, повысить прозрачность на продовольственном рынке и своевременно реагировать на сигналы с мест.

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):

+7 (7172) 74-98-32

+7 (7172) 75-06-49

+7 (7172) 74-98-36



Горячие линии по регионам:

Астана 8 (7172) 57-64-02

Алматы 8 (727) 392-21-54

Шымкент 8 (7252) 53-07-06

Область Абай 8 (7222) 35-37-43

Акмолинская область 8 (7162) 50-29-89

Актюбинская область 8 (7132) 54-81-26

Алматинская область 8 (7272) 72-50-083

Атырауская область 8 (7122) 52-03-91

Западно-Казахстанская область 8 (7112) 50-00-44

Жамбылская область 8 (7262) 54-21-69

Жетысуская область 8 (7282) 41-56-10

Карагандинская область 8 (7212) 21-42-08

Костанайская область 8 (7142) 53-46-80

Кызылординская область 8 (7242) 71-15-30

Мангистауская область

8 (7292) 43-14-34

8 (7292) 43-01-17

Павлодарская область 8 (7182) 55-10-70

Северо-Казахстанская область (СКО) 8 (7152) 46-81-33

Туркестанская область:

Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 6501

Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82

Область Улытау 8 (7102) 76-30-10

Восточно-Казахстанская область 8 (7232) 26-72-07