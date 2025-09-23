В Казахстане заработала горячая линия по вопросам говядины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство торговли и интеграции РК запустило горячую линию для граждан и бизнеса по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины, передает BAQ.KZ.
Позвонить можно при возникновении проблем с поставками продукции, ростом цен и торговыми надбавками в торговых точках. В ведомстве пояснили, что линия открыта во всех регионах страны и призвана обеспечить оперативную обратную связь, повысить прозрачность на продовольственном рынке и своевременно реагировать на сигналы с мест.
Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):
+7 (7172) 74-98-32
+7 (7172) 75-06-49
+7 (7172) 74-98-36
Горячие линии по регионам:
Астана 8 (7172) 57-64-02
Алматы 8 (727) 392-21-54
Шымкент 8 (7252) 53-07-06
Область Абай 8 (7222) 35-37-43
Акмолинская область 8 (7162) 50-29-89
Актюбинская область 8 (7132) 54-81-26
Алматинская область 8 (7272) 72-50-083
Атырауская область 8 (7122) 52-03-91
Западно-Казахстанская область 8 (7112) 50-00-44
Жамбылская область 8 (7262) 54-21-69
Жетысуская область 8 (7282) 41-56-10
Карагандинская область 8 (7212) 21-42-08
Костанайская область 8 (7142) 53-46-80
Кызылординская область 8 (7242) 71-15-30
Мангистауская область
8 (7292) 43-14-34
8 (7292) 43-01-17
Павлодарская область 8 (7182) 55-10-70
Северо-Казахстанская область (СКО) 8 (7152) 46-81-33
Туркестанская область:
Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 6501
Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82
Область Улытау 8 (7102) 76-30-10
Восточно-Казахстанская область 8 (7232) 26-72-07
Самое читаемое
- "Бесплатные подарки" в Костанае обернулись миллионными кредитами
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Визит Токаева в Нью-Йорк: политологи оценили вероятность встречи с Трампом
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН