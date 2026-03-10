За прошедшую неделю показатель заболеваемости корью в Казахстане вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим периодом, передает BAQ.KZ.

Всего, по информации Минздрава Казахстана, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 4 184 случая кори. Среди заболевших 83,8% составляют дети в возрасте до 14 лет.

️Анализ прививочного статуса заболевших показывает, что 77% инфицированных — это лица, не имевшие прививок. Основной причиной отсутствия вакцинации (55% случаев) остаются отказы родителей.

– В связи с этим считаем необходимым подчеркнуть: вакцинация остается единственным эффективным способом предотвращения тяжелых последствий заболевания, – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время для локализации очагов инфекции и предотвращения ее распространения на территории всей страны проводятся масштабные противоэпидемические мероприятия.

Так, продолжается плановая и наверстывающая вакцинация детей. В очагах заболевания оперативно проводится экстренная вакцинация контактных лиц.

Также организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток. При регистрации случаев кори в детских дошкольных организациях временно ограничивается посещение непривитыми детьми.

Стоит отметить, что за последние 8 лет число отказов от вакцинации в стране возросло в 4,8 раза. Данная тенденция напрямую влияет на снижение коллективного иммунитета и препятствует полной стабилизации ситуации. ️