В Казахстане 63% автомобилей старше 10 лет

В марте 2026 года в Казахстане на учет поставлено 170 тыс. автотранспортных средств. При этом большинство перерегистрированных автомобилей - старше 10 лет, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, 63% автомобилей, прошедших перерегистрацию в марте, имеют возраст более 10 лет. Доля машин не старше трех лет составила 24%.

По состоянию на 1 апреля 2026 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране достигло 5 955,8 тыс. единиц.

Структура автопарка

Из общего числа транспорта 83,9% составляют легковые автомобили, 8,2% - грузовые, 4,4% - прицепы, 1,5% - автобусы, 1,2% - мотоциклы и 0,8% - прочие виды.

Основная часть транспорта - 80% использует бензин. Доля автомобилей на дизельном топливе составляет 7,6%, на смешанном топливе - 6,6%, на газе - 0,4%.

Также в стране зарегистрировано 31 100 электромобилей, что составляет 0,5% от общего числа.

Объем двигателя и регионы-лидеры

Наибольшую долю занимают автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см — 35,6%. Машины с объемом до 1500 куб. см составляют 25,3%, от 2000 до 2500 куб. см — 14,7%, от 2500 до 4000 куб. см — 12,8%, свыше 4000 куб. см — 8,6%.

По регионам лидером по количеству зарегистрированных автомобилей остается Алматы — 723,5 тыс. единиц. Далее следуют Алматинская область — 642,7 тыс. и Астана — 452,1 тыс.

Таким образом, автопарк Казахстана продолжает расти, при этом значительную его часть составляют автомобили с длительным сроком эксплуатации.