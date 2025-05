Съемочный этап исторического сериала The Golden Empire, посвященного Жошы хану и становлению Золотой Орды, официально завершен. В течение последних дней команда работала над ночными сценами, которые играют ключевую роль в финальной структуре повествования и задают эмоциональную точку всей истории, передает BAQ.KZ.

Проект привлек внимание еще на этапе подготовки — как первый международный сериал, который будет полностью снят в Казахстане и посвящен малоизученному в кино пространству XIII века.

Съемки стартовали 14 февраля 2025 года и продлились 11,5 недель. Все съемки прошли на территории Казахстана. Среди ключевых точек — киностудия "Қазақфильм", древние петроглифы Тамгалы Таса, Город кочевников, ущелья Кимасар и Суықтөбе. Визуальная палитра проекта строится на реальных ландшафтах, без подмены фона цифровыми технологиями, что стало принципиальной позицией команды.

Производством сериала занимается американо-турецкая кинокомпания Karga Seven Pictures во главе с режиссером и шоураннером Эмре Сахином. Компания известна зрителям по таким проектам, как Rise of Empires: Ottoman и Testament: The Story of Moses, вошедшими в ТОП-10 стриминговой платформы Netflix в 90 странах мира. Совместно с Фондом Президентских инициатив "Дара", Karga Seven Pictures взяла на себя амбициозную задачу оживить историю Золотой Орды на экране, начиная с периода правления Жошы хана. Над сценарием работали Эмре Сахин, Клэр Мурсом (Король вне закона) и британский историк Джастин Поллард (Викинги).

Для обеспечения исторической достоверности была привлечена международная консультативная группа специалистов по истории Золотой Орды. В нее вошли эксперты из Казахстана, Монголии, Великобритании, Франции, Китая и США.

Всего в производстве было задействовано около 700 специалистов. Работа велась параллельно из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Астаны, Алматы и Стамбула. Основной костяк команды составили казахстанские профессионалы (около 70%).

Для покрытия всей съемочной географии, Эмре Сахином было принято решение сформировать дополнительный съемочный юнит, который возглавил молодой казахстанский режиссер. Это позволило параллельно снимать сразу в нескольких точках, не выходя за рамки графика и сохраняя качество.

Кастинг охватил более 4000 заявок со всего мира: от США и Великобритании до Монголии и Центральной Азии. В шорт-лист попали 350 актеров, прошедших личный кастинг под руководством Эмре Сахина. Для некоторых из них The Golden Empire станет первой крупной международной работой. По словам продюсерской команды, казахстанские актёры стали настоящим открытием. Их самоотдача, дисциплина и глубокое понимание своих персонажей позволили точно передать эмоциональные нюансы, внутренние конфликты и мотивацию героев.

Отдельное место в производстве заняла сложная хореография боевых сцен. За них отвечала команда Nomad Stunts — одни из самых известных каскадеров Центральной Азии, чья фильмография включает Mulan (Disney), Marco Polo (Netflix), Vikings, The Last Duel и другие крупные проекты. Благодаря их опыту в сериале были реализованы трюковые сцены с участием до 200 всадников, а также скоординированные столкновения.

"Я снял много разных проектов в разных странах — но эта работа точно останется в моем сердце как одна из самых знаковых," — признался режиссер и шоураннер сериала Эмре Сахин. "Казахстан — невероятная страна. Здесь потрясающая природа, талантливые люди и так много историй, которые еще ждут своего часа. Работать с казахстанской командой — это опыт, который я очень ценю. Это были по-настоящему вовлеченные и сильные специалисты, с которыми легко делать большое кино".

Визуальный мир сериала строился с нуля. Специалистами по реквизиту и сценографии было произведено более 3000 единиц — от оружия и утвари до элементов костюмов и окружения. Впервые были собраны разборные 24-, 18- и 12-канатные юрты, адаптированные под съемочный процесс.

В финальный день съемок, 16 мая, площадку проекта посетила делегация во главе с Государственным советником Республики Казахстан Ерланом Кариным. Группа ознакомилась с ходом съемок заключительных сцен и выразила благодарность всей команде проекта за вклад в развитие культурного и исторического контента страны.

По итогам визита он отметил: "Казахстан по праву считается одним из главных центров развития уникальной номадической цивилизации и, наконец, настал тот момент, когда мы готовы должным образом представить широкой мировой аудитории нашу историю и культуру".

Несмотря на завершение съемочного этапа, работа над сериалом продолжается. Впереди — этап постпродакшна: монтаж, музыкальное оформление, звук, визуальные и графические эффекты. Над визуальной частью проекта будут работать студии, ранее сотрудничавшие с Walt Disney, Pixar, DreamWorks, Universal и Sony Pictures — в тесной связке с казахстанской командой.

Фото: Юджиния Берман.