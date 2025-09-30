Ко Дню пожилых людей в Казахстане обнародованы удивительные цифры: в стране проживает 448 человек, чей возраст превышает 100 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Эти люди — живые свидетели эпох, и каждый из них несёт в себе целую историю.

Самой возрастной жительницей Казахстана на сегодняшний день является женщина, живущая в области Ұлытау. Этим летом она отметила 115-летний юбилей, став, по сути, символом долголетия и жизненной силы.

Больше всего долгожителей сосредоточено в Алматы — мегаполисе, где, по официальным данным, проживает 58 человек, перешагнувших столетний рубеж. Второе место по численности занимает Туркестанская область с 53 долгожителями, а замыкает тройку Алматинская область — 37 человек.

В числе самых пожилых казахстанцев — также жители Павлодарской области (113 лет) и Жамбылской области (110 лет). Эти цифры впечатляют и вдохновляют: несмотря на возраст, многие из них сохраняют ясный ум, бодрость духа и неподдельный интерес к жизни.

1 октября во всём мире, включая Казахстан, отмечается Международный день пожилых людей. Этот день был учреждён ООН в 1990 году и с тех пор ежегодно напоминает обществу о важности уважения, поддержки и заботы о старшем поколении.