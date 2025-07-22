В казахстанском паспорте появился новый водяной знак — МВД РК
Чтобы защитить данные.
Сегодня, 12:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
98Фото: скрин с трансляции заседания правительства
В казахстанский паспорт внедрили водяной знак в виде снежного барса. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов передаёт BAQ.KZ.
По его словам, нововведение позволит повысить защиту персональных данных граждан и усложнит попытки подделки документа. Защитный элемент размещён под номером документа.
"Паспорт соответствует международным стандартам. В настоящее время мы рассматриваем возможность введения дополнительных степеней защиты", — отметил Аленов.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма
- Масштабное отключение горячей воды в Астане: акимат опубликовал адреса
- "Спящий принц" Саудовской Аравии скончался после 20 лет комы
- Футболиста из Камеруна приговорили к восьми годам колонии в Шымкенте