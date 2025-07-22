В казахстанский паспорт внедрили водяной знак в виде снежного барса. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов передаёт BAQ.KZ.

По его словам, нововведение позволит повысить защиту персональных данных граждан и усложнит попытки подделки документа. Защитный элемент размещён под номером документа.