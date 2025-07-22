  • 22 Июля, 13:54
  • BAIGENEWS

В казахстанском паспорте появился новый водяной знак — МВД РК

Чтобы защитить данные.

Сегодня, 12:52
АВТОР
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скрин с трансляции заседания правительства Сегодня, 12:52
Сегодня, 12:52
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Фото: скрин с трансляции заседания правительства

В казахстанский паспорт внедрили водяной знак в виде снежного барса. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов передаёт BAQ.KZ.

По его словам, нововведение позволит повысить защиту персональных данных граждан и усложнит попытки подделки документа. Защитный элемент размещён под номером документа.

"Паспорт соответствует международным стандартам. В настоящее время мы рассматриваем возможность введения дополнительных степеней защиты", — отметил Аленов.

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