В «Казводхозе» вдвое повысили зарплаты работников
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За последние 2,5 года заработная плата специалистов РГП «Казводхоз», обеспечивающих подачу поливной воды, в среднем увеличилась в два раза.
Как выросли зарплаты
По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, в 2024 году заработная плата работников «Казводхоза» выросла в среднем на 25%. С 1 июля 2025 года она была дополнительно увеличена на 35-50%, а с 1 апреля 2026 года – еще на 15%.
Сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет 326 тысяч тенге. Минимальная зарплата выросла с 85 тысяч до 212 тысяч тенге.
Что изменилось для работников
Помимо повышения оплаты труда, в отрасли реализуются меры социальной поддержки. В 2024 году водные специальности впервые включили в государственную программу «С дипломом – в село».
Сколько новой техники поступило
Для улучшения условий труда в прошлом году «Казводхозу» выделили 576 единиц новой техники. Еще 135 единиц предприятие приобрело за счет тарифных средств.
В результате парк техники обновился на 27%.
Что с сезонными работниками
435 сезонных работников предприятия получили постоянные рабочие места.
По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, работа по повышению привлекательности водохозяйственной отрасли и улучшению условий труда продолжается.
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