В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Данная инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В кинотеатрах по всей стране массово запущен показ специальных видеороликов в поддержку Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Видеоролики транслируются в начале киносеансов и направлен на широкую аудиторию зрителей: от молодежи до старшего поколения.
Показ видеороликов проводится в рамках масштабной разъяснительной работы, которая призвана донести до граждан ключевые положения и ценности Основного закона.
Видеоролики посредством визуальных образов подчеркивают значимость осознанного отношения к конституционным нормам и их роли в повседневной жизни каждого гражданина.
Данная инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения и формирование уважительного отношения к Конституции.
Показ роликов в кинотеатрах позволяет интегрировать правовую повестку в привычную культурную среду. Использование инфраструктуры кинотеатров в качестве площадки для правового информирования позволяет обеспечить высокий уровень охвата и вовлеченности населения.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге — Минспорта
- Иностранное издание включило Мангистау в список обязательных к посещению мест
- Костюм Димаша, созданный стилистом Майкла Джексона, показали в Алматы
- Токаев предложил учредить Премию имени Трампа за вклад в миротворчество