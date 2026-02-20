  • Главная
Данная инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения.

Вчера 2026, 23:12
В кинотеатрах по всей стране массово запущен показ специальных видеороликов в поддержку Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ

Видеоролики транслируются в начале киносеансов и направлен на широкую аудиторию зрителей: от молодежи до старшего поколения. 

Показ видеороликов проводится в рамках масштабной разъяснительной работы, которая призвана донести до граждан ключевые положения и ценности Основного закона. 

Видеоролики посредством визуальных образов подчеркивают значимость осознанного отношения к конституционным нормам и их роли в повседневной жизни каждого гражданина.

Данная инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения и формирование уважительного отношения к Конституции. 

Показ роликов в кинотеатрах позволяет интегрировать правовую повестку в привычную культурную среду.  Использование инфраструктуры кинотеатров в качестве площадки для правового информирования позволяет обеспечить высокий уровень охвата и вовлеченности населения.

