В кинотеатрах по всей стране массово запущен показ специальных видеороликов в поддержку Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Видеоролики транслируются в начале киносеансов и направлен на широкую аудиторию зрителей: от молодежи до старшего поколения.

Показ видеороликов проводится в рамках масштабной разъяснительной работы, которая призвана донести до граждан ключевые положения и ценности Основного закона.

Видеоролики посредством визуальных образов подчеркивают значимость осознанного отношения к конституционным нормам и их роли в повседневной жизни каждого гражданина.

Данная инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения и формирование уважительного отношения к Конституции.

Показ роликов в кинотеатрах позволяет интегрировать правовую повестку в привычную культурную среду. Использование инфраструктуры кинотеатров в качестве площадки для правового информирования позволяет обеспечить высокий уровень охвата и вовлеченности населения.