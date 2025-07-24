На юге Китая стремительно растёт количество случаев заражения лихорадкой чикунгунья — по последним данным, число инфицированных уже превысило 3 тысячи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на местное СМИ Stdaily.

Первый зарегистрированный случай был зафиксирован 8 июля в городе Фошань, провинция Гуандун. К 22 июля количество подтверждённых больных значительно увеличилось, вызывая серьёзную обеспокоенность среди местных властей и медиков.

По информации Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний, в столице время от времени фиксируются завозные случаи болезни из-за рубежа. С ростом международных контактов риск распространения заболевания остаётся высоким.

Чикунгунья передаётся через укусы инфицированных комаров, основной переносчик — вид, который размножается в стоячей воде. Главный научный сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Хэ Цзяньфэн рекомендует жителям избегать контакта со стоячей водой, использовать москитные сетки и носить одежду с длинными рукавами, особенно в вечернее время.

"Если у человека наблюдается высокая температура, сильные боли в суставах или сыпь, особенно при наличии укусов комаров или недавних поездках в эндемичные районы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — предупреждает научный сотрудник Китайского центра Дуань Лейлей.