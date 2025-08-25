В Китае трёхлетнюю девочку доставили в больницу с ножом, застрявшим в голове. Медикам удалось успешно провести операцию и извлечь лезвие длиной 15 сантиметров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошёл дома, когда мать ребёнка меняла постельное бельё. По её словам, простыня случайно задела нож, и он упал, вонзившись в голову девочки.

Женщина попыталась самостоятельно вытащить лезвие, но сделать это не смогла. Семья не стала вызывать экстренные службы и пешком направилась в больницу, где врачи сразу оказали помощь.

Состояние ребёнка оценивается как стабильное. Полиция квалифицировала случившееся как несчастный случай.