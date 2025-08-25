  • 25 Августа, 05:52
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

В Китае врачи спасли девочку с ножом в голове

Состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Сегодня, 04:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
mustShareNews/X Сегодня, 04:39
Сегодня, 04:39
151
Фото: mustShareNews/X

В Китае трёхлетнюю девочку доставили в больницу с ножом, застрявшим в голове. Медикам удалось успешно провести операцию и извлечь лезвие длиной 15 сантиметров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошёл дома, когда мать ребёнка меняла постельное бельё. По её словам, простыня случайно задела нож, и он упал, вонзившись в голову девочки.

Женщина попыталась самостоятельно вытащить лезвие, но сделать это не смогла. Семья не стала вызывать экстренные службы и пешком направилась в больницу, где врачи сразу оказали помощь.

Состояние ребёнка оценивается как стабильное. Полиция квалифицировала случившееся как несчастный случай.

Самое читаемое

Наверх