В Китае врачи спасли девочку с ножом в голове
Состояние ребёнка оценивается как стабильное.
Сегодня, 04:39
151Фото: mustShareNews/X
В Китае трёхлетнюю девочку доставили в больницу с ножом, застрявшим в голове. Медикам удалось успешно провести операцию и извлечь лезвие длиной 15 сантиметров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошёл дома, когда мать ребёнка меняла постельное бельё. По её словам, простыня случайно задела нож, и он упал, вонзившись в голову девочки.
Женщина попыталась самостоятельно вытащить лезвие, но сделать это не смогла. Семья не стала вызывать экстренные службы и пешком направилась в больницу, где врачи сразу оказали помощь.
Состояние ребёнка оценивается как стабильное. Полиция квалифицировала случившееся как несчастный случай.
