В Китае произошёл пожар на территории кампуса BYD в Шэньчжэне, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Возгорание произошло ранним утром во вторник в районе Пиншань. Пожар вспыхнул в многоуровневом гараже, который использовался для хранения тестовых и списанных автомобилей.

В компании сообщили, что огонь был полностью потушен, пострадавших нет.

По данным пожарных служб Шэньчжэня, экстренные подразделения прибыли на место в 02:48 по пекинскому времени и оперативно локализовали возгорание.

Причины пожара пока не уточняются.

Инцидент произошёл на фоне непростого периода для компании. Несмотря на рост продаж в марте по сравнению с февралем, в годовом выражении показатели остаются ниже прошлогодних.

Кроме того, рынок электромобилей в Китае находится в стадии жёсткой ценовой конкуренции, что оказывает давление на производителей.

При этом зарубежные продажи BYD продолжают расти, оставаясь одним из ключевых драйверов бизнеса компании.