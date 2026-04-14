В Китае загорелся гараж с автомобилями BYD
В Китае на территории кампуса BYD произошёл пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Китае произошёл пожар на территории кампуса BYD в Шэньчжэне, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.
Возгорание произошло ранним утром во вторник в районе Пиншань. Пожар вспыхнул в многоуровневом гараже, который использовался для хранения тестовых и списанных автомобилей.
В компании сообщили, что огонь был полностью потушен, пострадавших нет.
По данным пожарных служб Шэньчжэня, экстренные подразделения прибыли на место в 02:48 по пекинскому времени и оперативно локализовали возгорание.
Причины пожара пока не уточняются.
Инцидент произошёл на фоне непростого периода для компании. Несмотря на рост продаж в марте по сравнению с февралем, в годовом выражении показатели остаются ниже прошлогодних.
Кроме того, рынок электромобилей в Китае находится в стадии жёсткой ценовой конкуренции, что оказывает давление на производителей.
При этом зарубежные продажи BYD продолжают расти, оставаясь одним из ключевых драйверов бизнеса компании.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры