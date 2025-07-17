В рамках празднования 180-летия со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева в Кокпектинском районе Абайской области состоялся спортивно-культурный фестиваль под названием "Процветающий край – Кокпекти", передает BAQ.KZ.

Мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей и объединило национальные традиции, спорт и искусство. В фестивале приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области Жанжигит Омархан, председатель областного филиала партии "Аманат" Айдар Садырбаев, а также общественные деятели.

Главным украшением фестиваля стали соревнования по национальным видам спорта, включая 80-километровую скачку "Толағай тұлпары", аламан-байге, топ-байге, тай жарыс и командный кокпар. В масштабных забегах приняли участие 174 лучших скакуна со всей страны: в "ұлы аламан" — 61, в тай жарыс — 42, в топ байге — 38, в аламан — 33 лошади.

В честь юбилея великого поэта сельскохозяйственный фонд "Кокпекти" преподнёс в подарок Абайскому району автомобиль Chevrolet Monza.

Общий призовой фонд спортивных состязаний составил свыше 15 миллионов тенге, включая три автомобиля, вручённых победителям.

Фестиваль завершился гала-концертом с участием звёзд казахстанской эстрады, подарив зрителям настоящий праздник национальной культуры.