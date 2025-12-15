В Кокшетау состоялось открытие современного многофункционального спортивного комплекса Kokshe Arena, построенного за счет возвращенных государству активов, передает BAQ.KZ.

Объект возведен в рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного на IV заседании Национального курултая в марте 2025 года. На строительство спорткомплекса из средств Специального государственного фонда было направлено 12,6 млрд тенге.

Новый комплекс рассчитан примерно на 1 тысячу человек. В здании предусмотрены зрительный зал на 650 мест с современными мультимедийными системами, универсальный спортивный зал, скалодром и башня для пожарно-прикладных видов спорта. Также оборудованы специализированные залы для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита с сертифицированным инвентарем олимпийского уровня. Созданы условия для занятий спортом маломобильных групп населения.

На прилегающей территории обустроены легкоатлетическая зона, площадки для игровых видов спорта и метательных дисциплин, а также зоны отдыха.

В церемонии открытия приняли участие Генеральный прокурор Берик Асылов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр финансов Мади Такиев и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Почетными гостями мероприятия стали президент международной федерации World Boxing Геннадий Головкин и боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.

Отмечается, что Kokshe Arena стала вторым объектом спортивной инфраструктуры в регионе, построенным за счет возвращенных активов. Ранее в Акмолинской области была открыта детско-юношеская спортивная школа в селе Зеренда. Всего за счет средств Специального государственного фонда в регионе планируется строительство 42 социальных объектов.