В Кокшетау открыт пятый кабинет инклюзии при поддержке "Самрук-Қазына"
В Астане уже работает 21 кабинет, которые посещают более 1000 детей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В школе-гимназии №13 "ЭКОС" города Кокшетау состоялось открытие нового кабинета инклюзивного образования. Это уже пятый подобный кабинет в Акмолинской области: ранее они были созданы в школах сел Оразак, Кызылжар, Караменды батыр и имени Ы. Алтынсарина. Благодаря этому инклюзией охвачено 164 ребёнка, передаёт BAQ.KZ.
Генеральным спонсором проекта выступил корпоративный фонд "Samruk-Kazyna Trust" от имени группы компаний АО "Самрук-Қазына". Фонд профинансировал обучение специалистов и полное оснащение кабинета современным оборудованием.
Новый кабинет площадью 93 кв. м включает сенсорные комнаты, зал лечебной физкультуры и сенсорной интеграции. Их будут посещать 101 ребёнок. Современные методики и оборудование помогут детям в развитии речи, моторики, сенсорного восприятия и социальных навыков, способствуя не только учебным успехам, но и уверенности в себе и вовлечённости в школьную жизнь.
С детьми будут работать 30 специалистов, прошедших обучение по работе с особыми детьми. Их подготовка охватила теорию, практику и методическое сопровождение на протяжении всего учебного года.
"Мы создаём сеть кабинетов инклюзии, чтобы каждый ребёнок мог учиться и развиваться вместе со сверстниками. Поддержка специалистов помогает им приобретать важные жизненные навыки. В Астане уже работает 21 кабинет, которые посещают более 1000 детей, что позволило охватить инклюзией около 40% школьников столицы", — отметил управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.
Проект реализуется при поддержке фонда "Baquatty Aimaq Qory" совместно с акиматом Акмолинской области, а также при участии фондов "ANSA" и "Esenfoundation".
Самое читаемое
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0
- В Кызылординской области строят новые спортивные объекты и модернизируют стадионы
- Учителя не готовы, дети страдают: родители рассказали правду об инклюзивном образовании в Казахстане