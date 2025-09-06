В школе-гимназии №13 "ЭКОС" города Кокшетау состоялось открытие нового кабинета инклюзивного образования. Это уже пятый подобный кабинет в Акмолинской области: ранее они были созданы в школах сел Оразак, Кызылжар, Караменды батыр и имени Ы. Алтынсарина. Благодаря этому инклюзией охвачено 164 ребёнка, передаёт BAQ.KZ.

Генеральным спонсором проекта выступил корпоративный фонд "Samruk-Kazyna Trust" от имени группы компаний АО "Самрук-Қазына". Фонд профинансировал обучение специалистов и полное оснащение кабинета современным оборудованием.

Новый кабинет площадью 93 кв. м включает сенсорные комнаты, зал лечебной физкультуры и сенсорной интеграции. Их будут посещать 101 ребёнок. Современные методики и оборудование помогут детям в развитии речи, моторики, сенсорного восприятия и социальных навыков, способствуя не только учебным успехам, но и уверенности в себе и вовлечённости в школьную жизнь.

С детьми будут работать 30 специалистов, прошедших обучение по работе с особыми детьми. Их подготовка охватила теорию, практику и методическое сопровождение на протяжении всего учебного года.

"Мы создаём сеть кабинетов инклюзии, чтобы каждый ребёнок мог учиться и развиваться вместе со сверстниками. Поддержка специалистов помогает им приобретать важные жизненные навыки. В Астане уже работает 21 кабинет, которые посещают более 1000 детей, что позволило охватить инклюзией около 40% школьников столицы", — отметил управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.

Проект реализуется при поддержке фонда "Baquatty Aimaq Qory" совместно с акиматом Акмолинской области, а также при участии фондов "ANSA" и "Esenfoundation".