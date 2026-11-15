В Кокшетау пассажир ударил водителя автобуса после замечания
Конфликт произошел из-за просьбы освободить проход в салоне.
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В Кокшетау пассажир избил водителя маршрутного автобуса после того, как тот попросил его пройти вглубь салона и не мешать другим людям. По факту инцидента полиция провела проверку.
Конфликт произошел на одной из городских остановок. По данным полиции, нетрезвые пассажиры не хотели освобождать проход. В ответ на замечание один из мужчин ударил водителя по лицу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Однако потерпевший подал письменное заявление о непринятии мер по данному факту.
«В ходе проверки установлено, что пассажир нанес водителю удар в область лица. Вместе с тем, потерпевший подал письменное заявление о непринятии мер по данному факту. Участник конфликта, нанесший удар водителю, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
В полиции призвали жителей соблюдать общественный порядок и решать спорные ситуации в общественном транспорте без применения физической силы.
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