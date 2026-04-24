В Кокшетау потушили тление отходов на территории ТОО

В ходе профилактических рейдов в пожароопасный период сотрудники УЧС города Кокшетау обнаружили факт сжигания бытовых отходов на территории одного из ТОО в областном центре, передает BAQ.kz.

На месте произошло тление мусора на площади около 20 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано силами сотрудников ДЧС совместно с работниками предприятия.

Пострадавших нет.

По факту нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 336 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Спасатели напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период.